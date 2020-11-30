“تكنولوجيا المعلومات”: تسريع وتيرة التحول الرقمي حكومياً





أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدء المرحلة الثانية من مبادرة (تطوير القدرات في مجال الحوسبة السحابية) التي تستهدف تأهيل الموظفين الكويتيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي وتمكين قدراتهم.وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم الاثنين أن المبادرة تشمل توفير فرص التدريب وتقديم الاختبارات الدولية والحصول على شهادات معتمدة في هذا المجال داعية جميع الجهات الحكومية إلى تشجيع الكويتيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من المبادرات والبرامج التدريبية المطروحة.وبين ان تلك المبادرات تأتي ضمن استراتيجيته في تعزيز استخدام الحوسبة السحابية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع الحكومي اذ يمكن المشاركة فيها عبر منصة بوابة التدريب الالكترونية.وذكر ان المبادرة في مرحلتها الأولى حظيت بمشاركة متميزة من الكويتيين العاملين في مجال تقنية المعلومات في القطاع الحكومي عبر استقطابها أكثر من 160 متدربا من 40 جهة حكومية لحضور البرامج التدريبية فضلا عن اختيار المتميزين للالتحاق ببرامج متقدمة وإعدادهم للحصول على الشهادات المعتمدة.وأكد الجهاز حرصه على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية على المستوى المحلي والعالمي التي ستسهم في تنمية مهارات الكويتيين المهتمين في مجال الحوسبة السحابية بالقطاع الحكومي.