رمى سيارته الفارهة في النهر.. وسلسلة اتهامات بانتظاره

يواجه “بلوغر” بريطاني شهير على “إنستغرام”، سلسلة اتهامات في إسبانيا، بعدما ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون، وبدا بعضها غريبا للغاية.

وأفادت صحيفة “إل بيريوديكو دي ماربيا” الإسبانية، أن النجم الـذي رمز له بـ”آر تي”، دفع مع آخرين سيارته باهظة الثمن من طراز “بي إم دبليو” في نهر قرب مدينة ماربيلا جنوبي إسبانيا.

وكان هذا البريطاني قد وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقق من الأمر.

ويواجه الشاب الذي يبلغ من العمر (27 عاما) اتهامات بتهديد سلامة الطريق، بعدما قاد سيارته بتهور وسار في طريق مخصص للرياضيين، وإتلاف البيئة بعدما ألقى سيارته في نهر غوادايزا، الذي يقع ضمن منطقة تعتبرها السلطات محمية طبيعية.

وتقول السلطات الإسبانية إن رمي السيارة في النهر يشكل خطرا بيئيا كبيرا.

وفوق ذلك كله، يواجه نحم “السوشال ميديا” تهما بالتزوير، إذ عثرت السلطات على سيارتين أخريين من نفس الطراز وتحملان نفس الرقم.

ووقع الحادث في الـ23 من نوفمبر الجاري، وأجبر الناشط على إزالة مقاطع الفيديو من حسابه بموقع “إنستغرام”.

وأفادت صحيفة “إل بيريوديكو دي ماربيا” الإسبانية، أن النجم الـذي رمز له بـ”آر تي”، دفع مع آخرين سيارته باهظة الثمن من طراز “بي إم دبليو” في نهر قرب مدينة ماربيلا جنوبي إسبانيا.

وكان هذا البريطاني قد وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقق من الأمر.

ويواجه الشاب الذي يبلغ من العمر (27 عاما) اتهامات بتهديد سلامة الطريق، بعدما قاد سيارته بتهور وسار في طريق مخصص للرياضيين، وإتلاف البيئة بعدما ألقى سيارته في نهر غوادايزا، الذي يقع ضمن منطقة تعتبرها السلطات محمية طبيعية.

وتقول السلطات الإسبانية إن رمي السيارة في النهر يشكل خطرا بيئيا كبيرا.

وفوق ذلك كله، يواجه نحم “السوشال ميديا” تهما بالتزوير، إذ عثرت السلطات على سيارتين أخريين من نفس الطراز وتحملان نفس الرقم.

ووقع الحادث في الـ23 من نوفمبر الجاري، وأجبر الناشط على إزالة مقاطع الفيديو من حسابه بموقع “إنستغرام”.