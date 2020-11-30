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سمو الأمير يهنئ رئيسي رومانيا وافريقيا الوسطى بالعيد الوطني لبلديهما

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كلاوس فرنز يوهانس رئيس رومانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فوستن أركانج تواديرا رئيس جمهورية افريقيا الوسطى الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه حفظه الله لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كلاوس فرنز يوهانس رئيس رومانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فوستن أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

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