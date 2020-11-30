سمو رئيس مجلس الوزراء يعرب عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول الكويت في جميع الأسواق الناشئة





أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول دولة الكويت في جميع الأسواق الناشئة وتحقيق قفزة نوعية في ترتيبها بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.وأشاد سموه بترقية دولة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا في اطار إنجازات عديدة شهدها سوق المال خلال السنوات القليلة الماضية والتي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة من أجل وضع الكويت على خارطة الاستثمارات العالمية.وأكد سموه أن تصنيف دولة الكويت كسوق ناشئ لدى جميع مؤسسات تصنيف المؤشرات العالمية يكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد أن حصلت دولة الكويت في السابق على ترقيتين الأولى وفق مؤشر FTSE Russell والثانية وفق مؤشر S&P Dow Jones مما يتيح للكويت المحافظة على مكانتها الاقتصادية العالمية.وقال سموه أن هذه الترقية جاءت بجهود جماعية قامت بها السواعد الكويتية في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من المؤسسات الوطنية معربا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة لدى مختلف الأطراف.وأعرب سموه عن اعتزازه بدور هيئة أسواق المال في قيادة عملية تطوير سوق المال الكويتي والارتقاء بتصنيفه مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة والجهات الوطنية الأخرى في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات.