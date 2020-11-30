لندن.. الشرطة تغلق منطقة ناطحات سحاب بسبب طرد مشبوه

أغلقت الشرطة البريطانية، الاثنين، الطرق القريبة من ناطحة سحاب وسط العاصمة لندن، بعد تلقيها بلاغا يفيد بالعثور على طرد مثير للريبة.

وقالت شرطة لندن على تويتر: “فرضنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة”. وتابعت:” يرجى تجنب المنطقة في هذا الوقت”.

وكانت الشرطة البريطانية تتحدث عن ناطحة السحاب، هيرون تاور، الذي يبلغ طوله 230 مترا. وهيرون تاور أطول بنايات الحي المالي في لندن وثالث أعلى مبنى في العاصمة البريطانية كلها.

وقالت شرطة لندن على تويتر: “فرضنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة”. وتابعت:” يرجى تجنب المنطقة في هذا الوقت”.

وكانت الشرطة البريطانية تتحدث عن ناطحة السحاب، هيرون تاور، الذي يبلغ طوله 230 مترا. وهيرون تاور أطول بنايات الحي المالي في لندن وثالث أعلى مبنى في العاصمة البريطانية كلها.