وزير الداخلية يؤكد حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة المؤسسة الأمنية





أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الأحد حرص القيادة السياسية الدائم على رفع كفاءة وقدرات المؤسسة الأمنية وتوفير أحدث التقنيات والوسائل والتجهيزات لأداء المهام المنوطة بها.وأضاف الصالح خلال افتتاحه مركز العمليات وبدالة الطوارئ (112) بمقر وزارة الداخلية في منطقة صبحان أن التطوير في قطاعات الوزارة وأعمالها ومنظومتها الأمنية والخدمية والإلكترونية يأتي على سلم الأولويات ليتسلح رجل الشرطة بأحدث التقنيات الحديثة التي تساعده في حفظ الأمن والأمان وذلك بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.وأوضح أن مركز العمليات يعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه المؤسسة الأمنية خلال الفترة السابقة واستعداداها الدائم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة عالية وتطور دائم معربا عن الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل ولما رآه من يقظة واستعداد دائمين للعاملين.ووفقا للبيان اطلع الوزير الصالح على مركز العمليات وبدالة الطوارئ (112) وما تحتويه من أجهزة ومعدات متطورة ومنظومه أمنية متصلة بكاميرات حديثة تنقل وتوثق الاحداث عن بعد وتعتبر من أحدث التقنيات العالمية.واستمع إلى ايجاز مفصل من عضو لجنة مشروع المنظومة الأمنية الرقمية المتكاملة العقيد الدكتور عبدالله زكريا عن عمل بدالة الطوارئ 112 وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لهذه البلاغات وكيفية توزيعها على الدوريات وآلية التنسيق مع القطاعات الأخرى.رافق الوزير خلال الافتتاح وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء ركن عزيز سويلم وعدد من القيادات الأمنية.