ألمانيا تعلن موعد تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر

تعتزم السلطات الصحية في ألمانيا تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مطلع العام المقبل،

وقال وزير الصحة الألماني إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن من فيروس كورونا في يناير، في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وصرح الوزير ينس سبان لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك “قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتا أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب. وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء”.

وأضاف سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

ونقلت رويترز عن الوزير الألماني قوله إن العاملين في مجال الصحة سيقومون بتحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم، لأن اللقاح المرشح الذي طورته شركة بيونتك وفايزر يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أعلن سبان أن ألمانيا تتطلع لتأمين 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، وكشف أنه من المحتمل أن يكون جاهزا في الربع الأول من العام المقبل.

وفي خضم السباق العالمي للحصول على لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، تخطط ألمانيا لإنشاء مئات المراكز في أنحاء البلاد بهدف التحضير لحملة تطعيم ضد المرض.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية، أن مدينة بريمن شمالي البلاد ستكون الأولى التي تستضيف مراكز التطعيم، فيما لا تزال المناقشات بشأن الدعم اللوجستي لتوزيع الجرعات في مراحلها الأولى.

وقال كلاوس سيشوتيك رئيس معهد “بول إيرليش” المسؤول عن الموافقة على منح اللقاح التصريح في ألمانيا، للصحيفة، إن المعهد على اتصال بمصنعي اللقاح لتسريع عمليات التجارب والإنتاج.

وقال وزير الصحة الألماني إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن من فيروس كورونا في يناير، في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وصرح الوزير ينس سبان لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك “قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتا أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب. وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء”.

وأضاف سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

ونقلت رويترز عن الوزير الألماني قوله إن العاملين في مجال الصحة سيقومون بتحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم، لأن اللقاح المرشح الذي طورته شركة بيونتك وفايزر يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أعلن سبان أن ألمانيا تتطلع لتأمين 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، وكشف أنه من المحتمل أن يكون جاهزا في الربع الأول من العام المقبل.

وفي خضم السباق العالمي للحصول على لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، تخطط ألمانيا لإنشاء مئات المراكز في أنحاء البلاد بهدف التحضير لحملة تطعيم ضد المرض.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية، أن مدينة بريمن شمالي البلاد ستكون الأولى التي تستضيف مراكز التطعيم، فيما لا تزال المناقشات بشأن الدعم اللوجستي لتوزيع الجرعات في مراحلها الأولى.

وقال كلاوس سيشوتيك رئيس معهد “بول إيرليش” المسؤول عن الموافقة على منح اللقاح التصريح في ألمانيا، للصحيفة، إن المعهد على اتصال بمصنعي اللقاح لتسريع عمليات التجارب والإنتاج.