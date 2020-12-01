ألمانيا.. مصرع شخصين في حادث دهس على طريق للمشاة

ذكرت الشرطة الألمانية، يوم الثلاثاء، أن شخصين لقيا مصرعهما في إحدى مدن البلاد، من جراء صدم عدد من المارة على طريق للمشاة، بحسب ما نقلت فرانس برس.

ولم يجر تحديد المدينة التي شهدت هذا الحادث، كما لم ترد تفاصيل عما إذا كان حادثا عاديا أم إن الأمر يتعلق باعتداء مقصود.

ومع وقوع هذا الحادث في مطلع ديسمبر الجاري، يعود إلى أذهان الألمان، هجوم الدهس الإرهابي المروع الذي استهدف سوقا للميلاد في العاصمة برلين، في التاسع عشر من ديسمبر 2016.

وكان الهجوم الذي نفذه طالب اللجوء التونسي، أنيس العامري، وقتئذ، قد أسفر عن مقتل 12 شخصا، فيما أصيب عشرات الآخرين، وسط حالة من الهلع.

ويأتي حادث الدهس، بنيما زادت أجهزة الأمن في دول أوروبية، من درجة التأهب، على إثر اعتداءات في كل من فرنسا والنمسا.

ولم يجر تحديد المدينة التي شهدت هذا الحادث، كما لم ترد تفاصيل عما إذا كان حادثا عاديا أم إن الأمر يتعلق باعتداء مقصود.

ومع وقوع هذا الحادث في مطلع ديسمبر الجاري، يعود إلى أذهان الألمان، هجوم الدهس الإرهابي المروع الذي استهدف سوقا للميلاد في العاصمة برلين، في التاسع عشر من ديسمبر 2016.

وكان الهجوم الذي نفذه طالب اللجوء التونسي، أنيس العامري، وقتئذ، قد أسفر عن مقتل 12 شخصا، فيما أصيب عشرات الآخرين، وسط حالة من الهلع.

ويأتي حادث الدهس، بنيما زادت أجهزة الأمن في دول أوروبية، من درجة التأهب، على إثر اعتداءات في كل من فرنسا والنمسا.