ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية

حققت إيرادات قناة السويس المصرية ارتفاعا في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 488.1 مليون دولار على أساس سنوي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لـمصر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لـمصر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.