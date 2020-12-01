اقتصاد

ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية

منذ 54 دقيقة
3 أقل من دقيقة

حققت إيرادات قناة السويس المصرية ارتفاعا في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 488.1 مليون دولار على أساس سنوي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لـمصر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لـمصر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

مصر.. تعرف على الشركات الفائزة بتنقيب ذهب “الشرقية”

منذ أسبوعين

دراسة: الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات

أكتوبر 21, 2020

البنك الدولي يدعم إصلاحات في السودان بـ400 مليون دولار

أكتوبر 12, 2020

الأمير محمد بن سلمان: اتخذنا تدابير لدعم الاقتصاد العالمي

منذ أسبوع واحد
زر الذهاب إلى الأعلى