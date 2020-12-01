الحرس الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع شركة نفط الكويت





وقع الحرس الوطني اليوم الثلاثاء مع شركة نفط الكويت (KoC) بروتوكول تعاون يهدف الى تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وتقديم الدعم والإسناد في أوقات الطوارئ والأزمات.واكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي في بيان صحفي حرص الحرس الوطني على تسخير كافة إمكاناته لخدمة جهات الدولة المختلفة في أوقات الطوارئ والأزمات في إطار دوره الحيوي بالدفاع والأمن وإسناد أجهزة الدولة.وأوضح أن بروتوكول التعاون مع شركة نفط الكويت يقضي بتأهيل منتسبي الحرس الوطني للقيام بمهامهم في تأمين وحماية المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى.ورحب الرفاعي بوفد الشركة ناقلا إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان وفقا للبيان عن شكره وتقديره للحرس الوطني على جهوده الواضحة في الدفاع والأمن وإسناد كافة مؤسسات الدولة المختلفة ومنها شركة نفط الكويت.وقال سلطان ان شركة نفط الكويت تمتلك امكانات هائلة لدعم عملياتها والاستجابة لاي طارئ اضافة الى امتلاكها لخبرات وكفاءات في مجالات سلامة العمليات وادارة الطوارئ والتي يمكن تسخيرها في عمليات الدعم المشترك بين الجانبين.واضاف سلطان ان بروتوكول التعاون يهدف نقل هذه الخبرات الى منتسبي الحرس الوطني وباقي مؤسسات الدولة انطلاقا من التزام الشركة الراسخ في تطوير وتأهيل العناصر البشرية الوطنية في شتى المجالات.حضر حفل التوقيع من الحرس الوطني قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد أحمد والمعاون للاسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف ومن شركة نفط الكويت نائب الرئيس للخدمات التجارية والمشتركة عبدالوهاب المذن ومدير مجموعة الأمن ومدير مجموعة الاطفاء بالوكالة عادل العازمي ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات ناصر البحيري.