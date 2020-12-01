الحرس الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع «نفط الكويت» لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات

وقع الحرس الوطني وشركة نفط الكويت بروتوكول تعاون في الرئاسة العامة للحرس الوطني، يقضي بتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وتقديم الدعم والإسناد في أوقات الطوارئ والأزمات.وقع البروتوكول بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت ( KOC )عماد سلطان.ورحب وكيل الحرس الوطني بوفد شركة نفط الكويت، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي، رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني، وأكد أن الحرس الوطني يحرص على تسخير كافة إمكاناته لخدمة جهات الدولة المختلفة في أوقات الطوارئ والأزمات، في إطار دوره الحيوي في الدفاع والأمن وإسناد أجهزة الدولة.وأوضح أن بروتوكول التعاون مع شركة نفط الكويت يقضي بتأهيل منتسبي الحرس الوطني للقيام بمهامهم في تأمين وحماية المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى.من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان عن شكره وتقديره للحرس الوطني على جهوده الواضحة في الدفاع والأمن وإسناد جهات الدولة، ومن بينها شركة نفط الكويت، مؤكدا ان شركة نفط الكويت تمتلك امكانيات هائلة لدعم عملياتها و الاستجابه لأي طارئ، كما انها اكتسبت خبرات بشرية هائلة في مجالات سلامة العمليات و ادارة الطوارئ ويمكن تسخيرها في عمليات الدعم المشترك و يمكن نقل هذه الخبرات الى منتسبي الحرس الوطني و بقية جهات الدوله انطلاقا من التزام الشركه الراسخ في تطوير و تاهيل العناصر البشرية الوطنية في شتى المجالات.حضر حفل التوقيع من الحرس الوطني قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام، ومن شركة نفط الكويت عبدالوهاب المذن نائب الرئيس للخدمات التجارية والمشتركة، وعادل العازمي مدير مجموعة الأمن و مدير مجموعة الاطفاء بالوكالة، وناصر البحيري رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات.