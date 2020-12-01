محليات

«الطيران المدني» تستعرض خطة عودة العمالة المنزلية.. تستغرق 4 شهور

منذ 11 دقيقة
1 أقل من دقيقة

عقدت الإدارة العامة للطيران المدني مؤتمرا صحافيا لعرض خطة عودة العمالة المنزلية الى البلاد ابتداء من يوم الاثنين القادم.وقال المدير العام المهندس يوسف الفوزان إن العمالة المنزلية التي ستعود هي التي لديها إقامات سارية وسجلت بياناتهم عبر منصة «بالسلامة»، مشيرا إلى أن الخطة تستغرق 4 شهور وعددهم 80 ألفا، وسيتم استقبال 600 مسافر فقط في اليوم الواحد وسوف يتم حجزهم مؤسسيا مدة 14 يوما.وكشف المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي أن المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية والتي تنطلق 7 الجاري، تشمل الهند والفلبين، والمرحلة الثانية ستشمل بقية الدول.

الوسوم

مقالات ذات صلة

وزير المالية يترأس وفد البلاد بالمنتدى الـ5 للمالية العامة في الدول العربية

منذ أسبوع واحد

حملة «كان» تختتم برنامجها التدريبي للكشف عن سرطان الثدي

أكتوبر 31, 2020

سمو الأمير يهنئ الرئيس الأميركي المنتخب

منذ 3 أسابيع

وزراء داخلية “التعاون”: جهود حثيثة للأمير الراحل في تعزيز العمل المشترك

أكتوبر 27, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى