«الطيران المدني» تستعرض خطة عودة العمالة المنزلية.. تستغرق 4 شهور

عقدت الإدارة العامة للطيران المدني مؤتمرا صحافيا لعرض خطة عودة العمالة المنزلية الى البلاد ابتداء من يوم الاثنين القادم.وقال المدير العام المهندس يوسف الفوزان إن العمالة المنزلية التي ستعود هي التي لديها إقامات سارية وسجلت بياناتهم عبر منصة «بالسلامة»، مشيرا إلى أن الخطة تستغرق 4 شهور وعددهم 80 ألفا، وسيتم استقبال 600 مسافر فقط في اليوم الواحد وسوف يتم حجزهم مؤسسيا مدة 14 يوما.وكشف المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي أن المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية والتي تنطلق 7 الجاري، تشمل الهند والفلبين، والمرحلة الثانية ستشمل بقية الدول.