بعد ساعات من تتويجه.. إصابة لويس هاميلتون بكورونا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات “فيفا” يوم الثلاثاء، إصابة بطل العالم لسباقات فورمولا -1، البريطاني لويس هاميلتون بفيروس كورونا المتسجد.

وقال “فيا” إن سائق مرسيدس مصاب بفيروس كورونا المستجد، ولن يشارك في الجولة قبل الأخيرة للموسم المقررة يوم الأحد في جائزة صخير الكبرى في البحرين.

ونقلت “فرانس برس عن الاتحاد “بامكان فيا، فورمولا واحد ومرسيدس-أي أم جي بيتروناس أف 1 التأكيد اليوم (الثلاثاء) أنه خلال اختبارات PCR الإجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفيروس +كوفيد-19”.

وأضاف “فيا” في بيان: “وفقا لبروتوكولات +كوفيد-19+ وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع نفسه الآن في العزل”.

وأشار البيان إلى أن “الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا-1، ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على حدث نهاية هذا الأسبوع” الذي يشكل المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من هذا الموسم، الذي توج هاميلتون ومرسيدس بلقبيه عند السائقين والصانعين.

ويأتي الاعلان عن إصابة هاميلتون بالفيروس بعد احرازه، الأحد، في البحرين أيضا فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، مؤكدا أنه يستحق تماما إحراز اللقب العالمي للمرة السابعة في مسيرته، ومعادلة انجاز الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.

وقال “فيا” إن سائق مرسيدس مصاب بفيروس كورونا المستجد، ولن يشارك في الجولة قبل الأخيرة للموسم المقررة يوم الأحد في جائزة صخير الكبرى في البحرين.

ونقلت “فرانس برس عن الاتحاد “بامكان فيا، فورمولا واحد ومرسيدس-أي أم جي بيتروناس أف 1 التأكيد اليوم (الثلاثاء) أنه خلال اختبارات PCR الإجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفيروس +كوفيد-19”.

وأضاف “فيا” في بيان: “وفقا لبروتوكولات +كوفيد-19+ وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع نفسه الآن في العزل”.

وأشار البيان إلى أن “الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا-1، ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على حدث نهاية هذا الأسبوع” الذي يشكل المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من هذا الموسم، الذي توج هاميلتون ومرسيدس بلقبيه عند السائقين والصانعين.

ويأتي الاعلان عن إصابة هاميلتون بالفيروس بعد احرازه، الأحد، في البحرين أيضا فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، مؤكدا أنه يستحق تماما إحراز اللقب العالمي للمرة السابعة في مسيرته، ومعادلة انجاز الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.