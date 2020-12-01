«خدمات نقل الدم» تفتتح فرعا للتبرع بمستشفى «الفروانية».. ضمن خطة زيادة المخزون العام

افتتحت إدارة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء فرعا للتبرع بالدم في مستشفى الفروانية ضمن خطتها الاستراتيجية لتوفير فروع جديدة في كل منطقة صحية وزيادة المخزون العام للدم.وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور محمد الخشتي لوكالة الأنباء الكويتية () على هامش الافتتاح إن زيادة فروع التبرع بالدم تأتي ضمن خطة التنمية للوزارة واهتمامها بتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.وأضاف الخشتي أن افتتاح هذا الفرع في مستشفى الفروانية يعد الثامن للادارة ويندرج ضمن الخطط المنفذة على أرض الواقع مشيدا بجهود إدارة خدمات نقل الدم في تحسين وتطوير الخدمات المسؤولة عنها.من جانبها قالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة ريم الرضوان ل() إن فرع مستشفى الفروانية يحتوي على أربعة أسرة ليبلغ عدد الأسرة عموما في كل الفروع 93 سريرا.وأوضحت الرضوان أن الفرع يستقبل المتبرعين خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس بدءا من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثامنة والنصف مساء ليخدم محافظة الفروانية وضواحيها.ولفتت إلى أنه تم في بنك الدم المركزي والفروع جمع نحو 75 ألف كيس دم وثمانية آلاف كيس صفائح دموية منذ بداية عام 2020 باستخدام أحدث التقنيات العالمية لناحية السلامة والجودة.وبينت أن افتتاح فرع الدم الجديد من شأنه المساهمة في زيادةالدخل اليومي للتبرع بالدم بنسبة 4 في المئة علاوة على تخفيف الضغط على البنك الرئيسي وتوفير العناء والوقت والجهد للمراجعين.وأضافت أن الإدارة واجهت تحديات كبيرة لاستمرار التبرع وتقديم خدماتها بأعلى معايير السلامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير إمدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته وسط جائحة (كورونا) واستطاعت استقطاب المتبرعين والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للدم.ونوهت بجهود منطقة الفروانية الصحية وتعاونها مع إدارة خدمات نقل الدم والتي أثمرت افتتاح هذا الفرع الذي سوف يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لقاطني محافظة الفروانية.