محليات

سفارتنا بتركيا تدعو المواطنين للالتزام بالتدابير الصحية

منذ 41 دقيقة
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دعت سفارة دولة الكويت لدى تركيا اليوم الثلاثاء المواطنين الكويتيين الموجودين على الأراضي التركية الى الالتزام بالتدابير الاحترازية الجديدة التي اعلنتها السلطات الصحية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وطالبت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية () نسخة منه الرعايا الكويتيين بالالتزام بفترة حظر التجول في نهاية الاسبوع الجاري من الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) حتى الخامسة صباحا من يوم الاثنين المقبل.وأضافت ان الاجراءات الجديدة شملت أيضا حظر تجول خلال أيام الأسبوع المقبل من الاثنين حتى الجمعة من الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) حتى الخامسة صباحا.كما تضمنت التدابير الاحترازية الطلب من زوار مراكز التسوق اظهار رمز وزارة الصحة التركية الخاص بمكافحة الجائحة (هيس كودو).وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اعلن أمس الاثنين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بالبلاد الى 13746 وفاة والاصابات الى 500865 حالة.

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