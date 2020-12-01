رياضة

شاختار يصعق الريال ومصير “الملكي” في مهب الريح

منذ 37 دقيقة
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بات تقدم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مهب الريح بعد الخسارة 2-صفر أمام مضيفه شاختار دونيتسك ليصبح مصيره في بلوغ دور الستة عشر ليس في يده قبل الجولة الأخيرة.

وتأخر بطل أوروبا 13 مرة بهدف في الدقيقة 57 بعد أن استفاد البديل دينتينو لاعب شاختار من عدم تركيز رفائيل فاران مدافع ريال مدريد ليهز الشباك.

وضاعف المهاجم الاسرائيلي مانور سولومون الغلة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 82 بمجهود فردي بعد هجمة مرتدة.

وحل دينتينو في الشوط الأول بدلا من المهاجم جونيور مورايس الذي أصيب بعد أن عرقله فاران لمنعه من التقدم باتجاه المرمى.

ويحتل شاختار، الذي فاز 3-2 على مضيفه ريال مدريد في أكتوبر، المركز الثاني في المجموعة الثانية بسبع نقاط متساويا مع فريق المدرب زين الدين زيدان لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة.

وتأخر بطل أوروبا 13 مرة بهدف في الدقيقة 57 بعد أن استفاد البديل دينتينو لاعب شاختار من عدم تركيز رفائيل فاران مدافع ريال مدريد ليهز الشباك.

وضاعف المهاجم الاسرائيلي مانور سولومون الغلة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 82 بمجهود فردي بعد هجمة مرتدة.

وحل دينتينو في الشوط الأول بدلا من المهاجم جونيور مورايس الذي أصيب بعد أن عرقله فاران لمنعه من التقدم باتجاه المرمى.

ويحتل شاختار، الذي فاز 3-2 على مضيفه ريال مدريد في أكتوبر، المركز الثاني في المجموعة الثانية بسبع نقاط متساويا مع فريق المدرب زين الدين زيدان لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة.

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