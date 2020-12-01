مأساة إنسانية.. 50 شخصا لإخراج رجل وزنه 300 كلغ من منزله

يبذل عناصر إغاثة محاولات مستميتة لإخراج رجل يقترب وزنه من 300 كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان جنوب غربي فرنسا، حيث يقبع منذ سنوات، في عملية بالغة الحساسية قد تشكل خطرا على حياته، وفق وكالة “فرانس برس”.

ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير، البالغ 53 عاما، الذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظرا إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية “البالغة الخطورة” وفق محاميه جان كودونييس.

وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طبقتين في حي ذي شوارع ضيقة وسط المدينة، الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جُّند حوالي 50 شخصا، الثلاثاء، بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

وسيهدم هؤلاء جزءا من واجهة الطابق الأول من المنزل لإجلاء بانابيير، قبل نقله أفقيا إلى حجرة محمولة على رافعة، ستنزل الرجل على الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف.

وسيُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ”تقويم شامل” لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.

ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير، البالغ 53 عاما، الذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظرا إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية “البالغة الخطورة” وفق محاميه جان كودونييس.

وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طبقتين في حي ذي شوارع ضيقة وسط المدينة، الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جُّند حوالي 50 شخصا، الثلاثاء، بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

وسيهدم هؤلاء جزءا من واجهة الطابق الأول من المنزل لإجلاء بانابيير، قبل نقله أفقيا إلى حجرة محمولة على رافعة، ستنزل الرجل على الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف.

وسيُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ”تقويم شامل” لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.