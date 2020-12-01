محافظ العاصمة: 71 إنذار بمخالفات بناء في «شرق» و«بنيد القار».. تمت إزالة 59 مخالفة منها

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن «حملة المحافظة لإزالة مخالفات البناء في مناطقها مستمرة بكل حزم ضمن الأطر القانونية واللوائح المنظمة»، لافتا إلى أن عدد إنذارات مخالفات البناء التي تم توجيهها لعقارات مخالفة في منطقتي شرق وبنيد القار بلغ 71 مخالفة تمت إزالة 59 مخالفة منها.جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار بحضور فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة.وأوضح الخالد أن «عدد إنذارات مخالفات البناء التي تم توجيهها لعقارات مخالفة في منطقة بنيد القار 60 إنذارا، بالإضافة إلى 11 إنذارا لعقارات في منطقة شرق»، مشيرا الى ان «عدد الإزالات لمخالفات البناء في منطقة بنيد القار يبلغ 48 إزالة، بالإضافة إلى 11 إزالة في منطقة شرق بمجموع 59 إزالة».وبين أن «عدد العقارات التي تم هدمها بعد إنذار أصحابها في منطقة شرق يبلغ 4 عقارات»، مشيرا إلى أن «فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة كشف عن مخالفات عدة في بعض العقارات من بينها استغلال المساحات الفارغة داخل هذه العقارات في عمل غرف للسكن بالمخالفة للتراخيص وأنظمة البناء المعمول بها، بالإضافة إلى إيصال الصرف الصحي مع الصرف المخصص لمجرور الأمطار بالمخالفة للقانون».وذكر الخالد أن «فريق الطوارئ تمكن أيضا من كشف سرقة للتيار الكهربائي وأحمال كهربائية عشوائية داخل بعض العقارات بعمل توصيلات كهربائية عشوائية تخالف القوانين».