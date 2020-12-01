مدير «الجهراء» الصحية يفتتح مركز النسيم الصحي.. بعد إعادة تأهيله

افتتح مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور محمد عويضة العجمي مركز النسيم الصحي بعد إعادة تأهيله بالكامل بحضور رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور أحمد خاجه والكادر الفني والاداري لمنطقة الجهراء الصحية ومركز النسيم الصحي.وأكد العجمي على هامش افتتاح المركز بأنه يضم العديد من الخدمات منها الصحة العامة – عيادة متابعة الأمراض المزمنة غير المعدية- عيادة متابعة صحة الأطفال (الطفل السليم)- عيادات الأسنان- وخدمات التطعيم، منوها الى انه سيتم إضافة تشغيل عيادة السكر وأمراض الحوامل في القريب العاجل.وبين أن المركز يعمل في الوقت الحالي في الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهراً، مشيراً الى أن اعادة تأهيل المركز استمرت لمدة عام بتكلفة 340 الف دينار .وكشف العجمي عن استحداث عدة خدمات في المركز منها عيادة ومختبر لـ”السكر” و غرفة “طوارئ”، فضلا عن زيادة سعة قسم الأسنان، وغيرها.وأوضح العجمي بأن المركز سيخدم أهالي منطقة النسيم بمحافظة الجهراء.