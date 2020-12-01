وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفلبين

تسلم وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى دولة الكويت محمد نورالدين لومندوت وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.