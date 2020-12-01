وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا

تسلم وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا الصديقة لدى دولة الكويت ريموند سارسيرو وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.حيث تمنى وزير الخاجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.