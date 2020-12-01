وزير الخارجية يتلقى اتصالاً عبر تقنية المرئي والمسموع من وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية





تلقى وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين اتصالا عبر تقنية المرئي والمسموع من وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية الصديقة روسلان كزاكبايف تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبحث أطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.