“الداخلية”: تجديد الإقامات لحاملي المادة 20 “أونلاين” بدءًا من ينايرالمقبل

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمركز الخدمة أعلنت إنه اعتباراً من يوم الجمعه الموافق 1/1/2021 ستيم تجديد الإقامات لحاملي المادة رقم (20) عن طريق “الأونلاين” من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات.وأكدت الإدارة على انه سيتم تخصيص “كاونتر” لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المراكز.يأتي ذلك ذمن حرص المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين وتطبيقاً للاستراتيجية الأمنية الموضوعة بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية وذلك توفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.