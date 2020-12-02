“السكنية”: بدء توزيع شهادات من يهمه الأمر لمشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك





أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاربعاء بدء توزيع شهادات لمن يهمه الأمر لمشروعي (مدينةالمطلاع السكنية ومنطقة جنوب عبدالله المبارك).وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان عملية استقبال المواطنين تتم وفق الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وحسب آلية ثابتة ومرنة لتسهيل تسليم الشهادات والمخطط السكني للمواطنين بدءا من الحجز المسبق من خلال المنصة الإلكترونية التي اطلقتها المؤسسة وانتهاء بتسليم الشهادات والمخطط (الكروكي) لإستكمال اجراءات بناء قسائمهم الإسكانية.يذكر ان تسليم شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بمشروعي مدينة المطلاع السكنية ومنطقة جنوب عبدالله المبارك تعتبر اكبر عملية تسليم في تاريخ الكويت.