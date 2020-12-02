منوعات

الشرطة النيجيرية تنهي جريمة بشعة في “مصنع الرضع”

منذ ساعة واحدة
3 دقيقة واحدة

قالت الشرطة النيجيرية، الثلاثاء، إنها تمكنت من تحرير 10 أشخاص، من بينهم 4 مواليد، من مستشفى غير قانوني للولادة عرف إعلاميا باسم “مصنع الأطفال”، يقع في ولاية أوغون جنوب غربي البلد الإفريقي.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أبيمبولا أوييمي: “بناء على معلومات استخباراتية، قام عناصرنا بمداهمة مستشفى الولادة غير القانوني، وأنقذوا عشرة أشخاص؛ وهم أربعة أطفال وست نساء، بينهن أربع حوامل”.

وأوضحت النساء للشرطة أن صاحب مستشفى الولادة كان يدفع للرجال مقابل جعلهن يحملن، ثم يعمد إلى بيع المواليد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويتم التغرير ببعض هؤلاء الفتيات الصغيرات عبر وعود بتأمين وظائف لهن، فيجدن أنفسهن حوامل، ويجبرن على إنجاب أطفال “مخصصين للبيع” في معظم الحالات ، لأزواج يرغبون في تبني طفل.

وأشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن صاحبة مستشفى الولادة ما زالت متوارية، مؤكدا أن رجال الأمن يبذلون جهودا كبيرة “لتوقيفها وجلبها إلى العدالة”.

وكانت المالكة قد أوقفت في بداية السنة و”حوكمت بتهمة الاتجار بالبشر، لكن أُطلق سراحها بكفالة فعاودت نشاطها”، بحسب الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أبيمبولا أوييمي: “بناء على معلومات استخباراتية، قام عناصرنا بمداهمة مستشفى الولادة غير القانوني، وأنقذوا عشرة أشخاص؛ وهم أربعة أطفال وست نساء، بينهن أربع حوامل”.

وأوضحت النساء للشرطة أن صاحب مستشفى الولادة كان يدفع للرجال مقابل جعلهن يحملن، ثم يعمد إلى بيع المواليد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويتم التغرير ببعض هؤلاء الفتيات الصغيرات عبر وعود بتأمين وظائف لهن، فيجدن أنفسهن حوامل، ويجبرن على إنجاب أطفال “مخصصين للبيع” في معظم الحالات ، لأزواج يرغبون في تبني طفل.

وأشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن صاحبة مستشفى الولادة ما زالت متوارية، مؤكدا أن رجال الأمن يبذلون جهودا كبيرة “لتوقيفها وجلبها إلى العدالة”.

وكانت المالكة قد أوقفت في بداية السنة و”حوكمت بتهمة الاتجار بالبشر، لكن أُطلق سراحها بكفالة فعاودت نشاطها”، بحسب الشرطة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

قط عملاق عمره 2100 عام.. “اكتشاف مذهل” فوق التل

أكتوبر 18, 2020

طفل عمره 3 سنوات “ينتحر” بالخطأ بحفل عيد ميلاده

أكتوبر 26, 2020

فيديو يوثق مواجهة “مرعبة” لسمكة قرش وراكب أمواج

أكتوبر 9, 2020

الحياة تعود لـ”بلاد الذهب”.. قِبلة “سياحة المشاهير” في مصر

منذ أسبوعين
زر الذهاب إلى الأعلى