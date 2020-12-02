«الكهرباء والماء»: إحالة موظفين تجاوز سنهم 50 عاماً للتقاعد.. غير صحيح

أصدرت وزارة الكهرباء والماء بياناً توضيحياً بشأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن نية الوزارة إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد ممن تجاوز سنهم 50 عاماً قبل استحقاقهم للمعاش التقاعدي الكامل، مؤكدة أن هذا الخبر عار عن الصحة، مجددة إلتزامها بالمادة 76 من نظام الخدمة المدنية والتي لا تجيز إحالة الموظفين للتقاعد إلا عند استحقاق المعاش التقاعدي الكامل.وأضافت الوزارة: أما بشأن كتاب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية الموجه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي أثير بسببه هذا اللغط فهو لا يعدو عن كونه استفساراً حيث أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع التصور العام بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف والذي يهدف الى الوصول بالموظفين الكويتيين إلى نسبة 99 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الوزارة خلال 3 سنوات، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وتم بناء عليه العمل على وضع تقديرات لمن قد يطلب إحالته للتقاعد من الموظفين الكويتيين بعد استحقاقه للمعاش التقاعدي خلال السنوات القادمة وذلك لضمان سلامة التعاقب الوظيفي وخلق وتأهيل صفوف ثانية لتحقق خطة الإحلال ومبتغاها دون التأثير على حسن انتظام العمل.وأضافت أن الوزارة قد أنهت خدمات عدد 59 وافداً من موظفي الوزارة خلال الشهر الماضي فقط.