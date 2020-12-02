«المواصلات» تباشر تنفيذ حكم لصالحها لتحصيل مليون دينار

أعلنت وزارة المواصلات عن صدور حكم لصالحها حيث قضت فيه المحكمة بالاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام المستأنف ضدها الممثل القانوني لإحدى الشركات على أن تؤدي للمستأنف بصفته (وزارة المواصلات) مبلغ بقيمة ( 1,023,727,701 ) مليون وثلاثة وعشرون وسبعمائة و سبعة وعشرون دينار وكويتي و701 فلس وفوائده القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ صدور الحكم، مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ عشرة دنانير أتعاب المحاماة.كما قضت المحكمة رفض الاستئناف المقام من الشركة وإلزام المستأنف بدفع المصروفات ومبلغ عشرة دنانير لأتعاب المحاماة .وأشادت الوزارة في بيان لها بعدالة القضاء بدولة الكويت وكذلك بالإدارة القانونية بوزارة المواصلات وجهودها الحثيثة ودورها البارز بمتابعة القضايا المقدمة ضد الوزارة والذي له الأثر البالغ في تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة سواء من الشركات أو الأفراد. وباشرت إدارة الشؤون القانونية إجراءات تنفيذ الحكم المشار اليه بعد ان تم فتح ملف تنفيذ بإدارة التنفيذ وجار تحصيل المبالغ لصالحة خزينة الوزارة والفوائد القانونية المترتبة عليه.