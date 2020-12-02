بعد اختفائه لـ160 عاما.. الصين تستعيد “كنز القصر المفقود”

استعادت الصين، الثلاثاء، أحد كنوز القصر الصيفي الصيني القديم، وهو تمثال رأس حصان برونزي، وذلك بعد اختفائه قبل 160 عاما.

واستولت قوات التحالف البريطانية الفرنسية عام 1860، خلال ما عرف بــ”حرب الأفيون الثانية”، على منحوتات لرؤوس 12 حيوانا، كانت تشكّل أبراج الساعة المائية في القصر الصيفي القديم أو “يوانمينغيوان” في بكين، والتي بناها الإمبراطور تشيان لونغ من أسرة تشينغ.

وصمم منحوتة رأس الحصان التي استعيدت، الفنان الإيطالي غوزيبي كاستيغيليون، وتم نحتها على أيدي حرفيين، حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

واشترى ستانلي هو، وهو ملياردير من منطقة ماكاو، رأس الحصان البرونزي وقرر التبرع به، وإعادته إلى مكانه الأصلي.

واحتفالا بعودة التحفة الفنية، جرى تنظيم معرض في معبد “تشنغجيو” القديم، مكان العبادة الرئيسي لأباطرة أسرة تشينغ، ضم نحو 100 قطعة تشمل آثارا وصورا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعادة آثار ثقافية مهمة مفقودة من القصر الصيفي القديم، إلى موقعها الأصلي في الصين، من الخارج.

واستولت قوات التحالف البريطانية الفرنسية عام 1860، خلال ما عرف بــ”حرب الأفيون الثانية”، على منحوتات لرؤوس 12 حيوانا، كانت تشكّل أبراج الساعة المائية في القصر الصيفي القديم أو “يوانمينغيوان” في بكين، والتي بناها الإمبراطور تشيان لونغ من أسرة تشينغ.

وصمم منحوتة رأس الحصان التي استعيدت، الفنان الإيطالي غوزيبي كاستيغيليون، وتم نحتها على أيدي حرفيين، حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

واشترى ستانلي هو، وهو ملياردير من منطقة ماكاو، رأس الحصان البرونزي وقرر التبرع به، وإعادته إلى مكانه الأصلي.

واحتفالا بعودة التحفة الفنية، جرى تنظيم معرض في معبد “تشنغجيو” القديم، مكان العبادة الرئيسي لأباطرة أسرة تشينغ، ضم نحو 100 قطعة تشمل آثارا وصورا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعادة آثار ثقافية مهمة مفقودة من القصر الصيفي القديم، إلى موقعها الأصلي في الصين، من الخارج.