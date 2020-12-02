د.عبدالله السند: نجحنا أفراد ومؤسسات في المحافظة على إبقاء “الوضع الوبائي” تحت السيطرة

دعا الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، إلى استشعار المسؤولية المجتمعية في الانتخابات للمحافظة على إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة.وقال السند «‏عندما كانت المسؤولية المجتمعية حاضرة، نجحنا ولله الحمد كأفراد ومؤسسات، ومواطنين ومقيمين في المحافظة على إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة».وأضاف «في ظل موسم الانتخابات الذي تشهده البلاد، نتمنى دوام استشعار هذه المسؤولية حتى نخرج من هذا الموسم بأفضل مما كُنا عليه قبلَه».