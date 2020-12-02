فقيد جديد للكرة العراقية.. بسبب كورونا

توفي مدافع المنتخب العراقي السابق ومدرب نادي الكرخ المحلي، كريم سلمان، الأربعاء، بأحد مستشفيات العاصمة بغداد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت الهيئة الموقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، الراحل كريم سلمان، قائلة: “نعزي الوسط الرياضي برحيل لاعب المنتخب العراقي السابق ومدرب الكرخ كريم سلمان نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا”، وفق “فرانس برس”.

وأصيب سلمان (55 عاما) منذ أسبوعين بـ”كوفيد-19″ وشهدت حالته الصحية تحسنا نسبيا، قبل أن تتدهور في الأيام الثلاثة الأخيرة الماضية، حيث تم نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، الأربعاء.

ودافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة، أحد أبرز أندية العاصمة، وأشرف على تدريبه في ما بعد في أكثر من موسم، قبل أن يستقر مدربا للكرخ منذ موسمين.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق في العراق يفقد حياته بسبب هذه الجائحة، بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.

ونعت الهيئة الموقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، الراحل كريم سلمان، قائلة: “نعزي الوسط الرياضي برحيل لاعب المنتخب العراقي السابق ومدرب الكرخ كريم سلمان نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا”، وفق “فرانس برس”.

وأصيب سلمان (55 عاما) منذ أسبوعين بـ”كوفيد-19″ وشهدت حالته الصحية تحسنا نسبيا، قبل أن تتدهور في الأيام الثلاثة الأخيرة الماضية، حيث تم نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، الأربعاء.

ودافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة، أحد أبرز أندية العاصمة، وأشرف على تدريبه في ما بعد في أكثر من موسم، قبل أن يستقر مدربا للكرخ منذ موسمين.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق في العراق يفقد حياته بسبب هذه الجائحة، بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.