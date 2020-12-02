منوعات

فيديو “الاختراع الجنوني”.. يصنع قارب صيد من خزان بلاستيكي

منذ 9 دقائق
1 أقل من دقيقة

حظي فيديو نشره صياد على مواقع التواصل الاجتماعي بإشادة كبيرة، وذلك بعدما أظهر المقطع الرجل وهو يصطاد السمك على متن قارب صنعه من خزان ماء بلاستيكي، وزوّده بمحرك.

وثبّت الصياد الذي قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه كان يبحر في المياه الأسترالية، ثلاث صنارات على قاربه العائم، الذي كان يوجهه مستخدما محركا ثبّته في الجزء الخلفي للقارب على منصة خشبية.

واستخدم الصياد في صناعة جسم القارب خزانا بلاستيكيا يتسع لألف ليتر ويستعمل في نقل السوائل وتخزينها، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وعلق كثيرون على الفيديو مبدين إعجابهم بالفكرة وبروح الابتكار التي يتمتع بها الشخص الذي صمم القارب، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من تجربته في تحويل الأشياء القديمة والمهملة لمنتجات مفيدة.

وثبّت الصياد الذي قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه كان يبحر في المياه الأسترالية، ثلاث صنارات على قاربه العائم، الذي كان يوجهه مستخدما محركا ثبّته في الجزء الخلفي للقارب على منصة خشبية.

واستخدم الصياد في صناعة جسم القارب خزانا بلاستيكيا يتسع لألف ليتر ويستعمل في نقل السوائل وتخزينها، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وعلق كثيرون على الفيديو مبدين إعجابهم بالفكرة وبروح الابتكار التي يتمتع بها الشخص الذي صمم القارب، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من تجربته في تحويل الأشياء القديمة والمهملة لمنتجات مفيدة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

“لا سكالا” الإيطالية تتحدى كورونا بحفل افتراضي ضخم

منذ 6 أيام

لأول مرة منذ 70 عاما.. تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة أميركية

أكتوبر 17, 2020

عمره 91 عاما.. مظلي ينجو من الوفاة في المحيط

منذ أسبوعين

نفدت مشروباتهم الكحولية فشربوا معقم اليدين..والنتيجة كارثية

منذ أسبوع واحد
زر الذهاب إلى الأعلى