قضية شيكابالا.. الإفراج عن أصحاب “فيديو الكلب”

أفرجت السلطات المصرية، الأربعاء، عن 15 شخصا في محافظتي البحيرة والأقصر، كان قد تم توقيفهم الأحد، بتهمة التنمر ضد قائد فريق الزمالك، محمود عبد الرازق، الشهير بـ”شيكابالا”.

وقال مسؤول قضائي مصري، إن “النيابة العامة في الأقصر (جنوب) تقرر (الأربعاء) إخلاء سبيل المتهمين الأربعة في واقعة التنمر باستخدام كلب أسود ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الملقب بـشيكابالا، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه (32 دولار)”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله، إن “نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة (دلتا النيل) أخلت سبيل 11 شخصا، الثلاثاء، في واقعة التنمر أمام المقابر بضمان محل إقامتهم”.

وأفاد المسؤول بأن هذا الإفراج هو على ذمة التحقيق، مما يعني أن القضية لم تنته.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت 15 شخصا بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى شيكابالا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وبعيد تحقيق نادي الأهلي لقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا بفوزه، الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

وسجل شيكابالا (34 عاما) هدف الزمالك من مجهود وتسديدة رائعين.

وقال مسؤول قضائي مصري، إن “النيابة العامة في الأقصر (جنوب) تقرر (الأربعاء) إخلاء سبيل المتهمين الأربعة في واقعة التنمر باستخدام كلب أسود ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الملقب بـشيكابالا، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه (32 دولار)”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله، إن “نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة (دلتا النيل) أخلت سبيل 11 شخصا، الثلاثاء، في واقعة التنمر أمام المقابر بضمان محل إقامتهم”.

وأفاد المسؤول بأن هذا الإفراج هو على ذمة التحقيق، مما يعني أن القضية لم تنته.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت 15 شخصا بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى شيكابالا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وبعيد تحقيق نادي الأهلي لقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا بفوزه، الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

وسجل شيكابالا (34 عاما) هدف الزمالك من مجهود وتسديدة رائعين.