كليتا العلوم الإدارية والعلوم الحياتية توقعان اتفاقية تعاون مشترك للنهوض بالدور المجتمعي

وقعت كليتا العلوم الإدارية والعلوم الحياتية بجامعة الكويت اتفاقية تعاون مشترك بغرض التنسيق والدعم المشترك وتبادل الخبرات بالمجالات العلمية والاكاديمية والاستشارية والتدريبية للنهوض بالدور المجتمعي المنوط بجامعة الكويت.وقالت الكليتان في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاتفاقية تنص على تشجيع وتوطيد التعاون والتفاهم بينهما بكل ما من شأنه أن يساهم أيضا في خدمة الجامعة والمجتمع عن طريق رفع مستوى المهارات المهنية والادارية والفنية لمنتسبي الجامعة والجهات الحكومية والأهلية وفق الامكانيات المتاحة.ووفق البيان تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون البحثي وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية التي يقدمها الطرفان لكافة قطاعات المجتمع وتشجيع التواصل والمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة بما يفعل دور منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة واداريين.ومن شأن الاتفاقية دعم الأنشطة العلمية والعملية لأعضاء هيية التدريس وطلبة الكليتين ومرافقهما من مختبرات واجهزة اضافة إلى تقديم البرامج التدريبية المهنية لكافة قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة.