نواب إسرائيل يوافقون على حل البرلمان

وافق نواب البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، الأربعاء، على حل البرلمان، في خطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، وعقد رابع انتخابات في أقل من عامين.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان على 61 صوتا مؤيدا، مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 عضو بالبرلمان، وذلك بعد أن أعلن غانتس، المنافس السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن حزبه “أزرق أبيض” سيغادر التحالف.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة خلال الأيام المقبلة، في محاولة أخيرة لتجنب التصويت النهائي.

وصوّت حزب أزرق أبيض، لصالح حل الحكومة، متهما رئيس الوزراء بـ”وضع مصالحه القانونية فوق مصالح البلاد”.

يشار إلى أنه لابد أن يحصل مشروع قانون حل المجلس على موافقة لجنة الكنيست، واجتياز تصويتين آخرين قبل أن تتوجه إسرائيل مرة أخرى إلى الانتخابات.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان على 61 صوتا مؤيدا، مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 عضو بالبرلمان، وذلك بعد أن أعلن غانتس، المنافس السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن حزبه “أزرق أبيض” سيغادر التحالف.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة خلال الأيام المقبلة، في محاولة أخيرة لتجنب التصويت النهائي.

وصوّت حزب أزرق أبيض، لصالح حل الحكومة، متهما رئيس الوزراء بـ”وضع مصالحه القانونية فوق مصالح البلاد”.

يشار إلى أنه لابد أن يحصل مشروع قانون حل المجلس على موافقة لجنة الكنيست، واجتياز تصويتين آخرين قبل أن تتوجه إسرائيل مرة أخرى إلى الانتخابات.