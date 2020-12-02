وزير التربية: الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين كان التحدي الأساسي لنا





قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم الأربعاء إن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين كان التحدي الأساسي للوزارة.وأضاف الحربي في كلمة له خلال الملتقى الوزراي لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن “من اولوياتنا ايضا استمرارية اتاحة الحق في التعليم والحفاظ على بنية النظام التعليمي”.وأوضح أنه في المرحلة الأولى وهي مرحلة استكمال العام الدراسي (2019-2020) لجأت الوزارة الى نظام (التعليم عن بعد) بكل مته حيث قامت بتدريب اكثر من 10929 معلم ومعلمة للصف ال12.كما حرصت الوزارة على مواءمة مناهج الفصل الدراسي الثاني خصوصا في ظل الانتقال من التعليم التقليدي الى (التعليم عن بعد) بالاضافة الى رفع جميع المناهج الدراسية المعدلة بصيغة الكترونية والأهم من ذلك هو تقييم عملية (التعليم عن بعد) عن طريق مؤشرات القياس.وذكر أن المرحلة الثانية وهي مرحلة بدء العام الدراسي الجديد تطلبت العديد من الاجراءات اذ كان لابد من إعداد 1243 درس مصور بالاضافة الى تفعيل 457222 حساب للمتعلمين وتفعيل 73721 حساب للمعلمين بالاضافة الى تفعيل 29902 حساب لمدراء المدراس والتوجيه الفني.وقال إن تقسيم فترات الفصول الافتراضية بين المراحل الدراسية الى اوقات مختلفة جاء لتخفيف الضغط على الاسر التي لديها اكثر من ابن في اكثر من مرحلة بالاضافة الى اشراك الاسرة في عملية المتابعة خصوصا للمرحلة الابتدائية.وأضاف “عملنا قياس مؤشرات على مدى فاعلية (التعليم عن بعد) ومدى الاستمرارية حتى تكون هناك عملية تقييم نهائية ووجدنا ان مجموع الطلبة النشطين اكثر من 316 الف بالاضافة الى اكثر من سبعة ملايين فصلا افتراضيا للطلبة ومجموع الساعات التي قضاها في مشاهدة مصادر التعليم وهي 292326 ساعة اضافة الى المتوسط اليومي لعدد الرسائل وهو 844902 رسالة.واشار الى انجاز مشروع الالياف الضوئية الذي استكمل خلال فترة زمنية قصيرة لاتتجاوز ثلاثة اشهر ويعد من اهم الانجازات اذ يساعد على تحقيق غاية الحكومة الالكترونية وبذلك تستفيد منه كل الوزارات كما يخدم مشروع التحول الرقمي للتعليم في الكويت.واوضح ان المشروع يساعد ايضا على رفع كفاءة التعليم الالكتروني كما يربط جميع المدارس والادارات الخارجية بوزارة التربية ما يساعد في سرعة الانجازة إذ تم حتى الان تجهيز 500 موقع وربط 250 مدرسة وسوف تستكمل جميع المدارس خلال فترة قصيرة قادمة.وقال انه تم زيادة عدد الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية في العام الجامعي (2020-2021) حيث بلغ عددهم 2848 طالبا بنسبة 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي والذي كان عددهم 1977 بالإضافة إلى زيادة المقبولين في التخصصات الطبية بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس العام.واضاف ان الوزارة نظمت اوضاع الطلبة من المستمرين بالدراسة اثناء الجائحة بالاضافة الى صرف راتب استثنائي للطلبة المبتعثين في مقار الابتعاث.ولفت الى تخفيض الرسوم الدراسية للبعثات الداخلية بنسبة 20 بالمئة كما تم قبول اكثر من 7000 طالب في البعثات الداخلية.وحول استكمال الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) في جامعة الكويت بواسطة (التعليم عن بعد) ذكر الحربي ان عدد الطلبة الخريجين لنفس العام بلغ 6862 طالبا كما بلغ عدد الطلبة المقبولين للعام الدراسي (2020-2021) 7577 طالبا بزيادة 2730 طالبا مقارنة بالعام الماضي.واما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد تم استكمال الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) وبلغ عدد الطلبة الخريجين 33414 طالب ومتدرب كما بلغ عدد المحاضرات الافتراضية التي عقدت 238359 محاضرة.وبين ان الهيئة وضعت خطة لقبول 21426 طالب ومتدرب للعام الدراسي (2020-2021).