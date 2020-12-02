محليات

وزير الداخلية والأمين العام لمجلس التعاون يستعرضان المجالات الأمنية الخليجية

منذ 39 دقيقة
2 أقل من دقيقة



 استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الجهود المبذولة لتوطيد أواصر التنسيق والتكامل بين كافة دول المجلس وخصوصا في المجالات الأمنية وتطوير العمل الخليجي المشترك وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الوزير الصالح أشاد خلال استقباله للحجرف بالدور الذي تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجال الأمني ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.من جانبه أكد الحجرف اهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الكويت معربا عن تقديره لما أبداه وزير الداخلية الكويتي من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني الخليجي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

“التجارة”: عقوبات على رافعي سعر المنتجات الغذائية رفعا مصطنعا

منذ أسبوع واحد

«الزراعة»: رصد سرب من الجراد شمال البلاد.. وفرقنا تتابع حركته

منذ أسبوع واحد

«الصحة»: المسوحات الجماعية لكشف «كورونا» مستمرة.. وأجرينا 4 آلاف مسحة بقطاع البنوك

منذ 6 أيام

«القوى العاملة»: إعادة فتح التقديم للدعم الاضافي للمنشآت عن العمالة الوطنية.. حتى 5 نوفمبر المقبل

أكتوبر 25, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى