وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً بتشكيل 5 لجان انتخابية للذكور و 5 للاناث





أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح اليوم الأربعاء قرارا وزاريا بتشكيل خمس لجان انتخابية أصلية خاصة بالذكور وخمس لجان انتخابية أصلية خاصة بالاناث وذلك وفق الاشتراطات الصحية.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان القرار الوزاري والصادر برقم (1058/2020) جاء حرصا على مشاركة جميع المواطنين المقيدين بجداول الانتخابات النهائية في انتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في الخامس من ديسمبر الجاري.واضاف البيان أن القرار جاء فيه اضافه فقرة جديدة بالمادة (1) من القرار الوزاري 824 لسنة 2020 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخابات أعضاء مجلس الامة وهي (تشكل 5 لجان اصلية خاصة للذكور و 5 لجان أصلية خاصة للاناث تتبع اللجان الرئيسية لكل دائرة انتخابية) وفق الجدول.واكد البيان أن ذلك يأتي ضمن حرص المؤسسة الأمنية والسلطات الصحية على صحة وسلامة المواطنين وتجنبا لانتشار الامراض والاوبئة خلال العملية الانتخابية.