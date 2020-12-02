وزير الدفاع يهنئ نظيره الإماراتي بالذكرى الـ49 لليوم الوطني





بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي وذلك بمناسبة الذكرى ال49 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وأعرب الشيخ أحمد المنصور في برقيته عن تمنياته لدولة الإمارات “بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” داعيا المولى عزوجل أن “يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب الإمارات الشقيق بالخير واليمن والبركات”.