التعليم العالي تعلن خطة المنح الدراسية في الإمارات للفصل الدراسي الثاني





أعلنت وزارة التعليم العالي خطة المنح الدراسية الثالثة في دولة الامارت للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021 في الفترة من 6 الى 8 ديسمبر الحالي.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان المنح المقدمة من الجامعة الامريكية في دبي تشترط نسبة 90 في المئة للقسمين الادبي والعلمي في كل من كلية العمارة والفن والتصميم وكلية ادارة الاعمال وكلية الهندسة وكلية الاعلام وكلية الاداب والعلوم.واضافت ان هناك عدة شروط اهمها ان تكون شهادة الثانوية العامة حديثة بمعدل لا يقل عن 90 في المئة كحد ادنى في شهادة الصف 12 وأن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية ووزارة الخارجية وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في الكويت.واشارت الى ان جميع الشروط و تفاصيل التخصصات متاحة عبر الموقع الالكتروني للوزارة متمنية التوفيق والنجاح للجميع.