محليات

“الخارجية” تدعو ذوي الأسرى والمفقودين إلى تحديث بيانات الاتصال بهم

منذ ساعة واحدة
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اعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس انها بصدد تحديث قاعدة بيانات ذوي الأسرى والمفقودين بهدف التيسير وسرعة التواصل معهم مؤكدة ان ذلك يأتي من منطلق حرصها على تقديم خدماتها لذوي الاسرى والمفقودين.ودعت الوزارة في بيان لها ذوي الأسرى والمفقودين إلى تحديث بيانات الاتصال بهم حتى تتمكن من تقديم خدماتها إليهم وذلك من خلال مراجعة مكتب لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية على العنوان التالي:وزارة الخارجية – الإدارة القنصليةالشويخ (الإدارية) – شارع الجهراء – بجانب وكالة الانباء الكويتيةساعات المراجعة: 9 صباحا – 1 ظهراارقام الهواتف: 22225726 – 22225736.

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