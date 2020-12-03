المجلس التنفيذي بـ«اليونسكو» يقف دقيقة صمت تكريما لسمو الأمير الراحل

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور ادم الملا اليوم الخميس ان المجلس التنفيذي للمنظمة استهل أعمال دورته ال210 بدقيقة صمت تكريما لسمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.وقال الملا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو استهل الدورة التي تنعقد عبر الانترنت خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري بدعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بدقيقة صمت تكريما لسمو الأمير الراحل.وأضاف ان نائب رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار اشاد بعمل سمو امير البلاد الراحل الدؤوب في خدمة الكويت وشعبها ورفع رايتها عاليا.ووصف عبدالغفار في البيان الذي ألقاه باسم المجموعة العربية سمو امير البلاد الراحل ب”رجل السلام والشخصية البارزة التي تخطت حدود الكويت ليكون قائدا استثنائيا وشخصية دولية وإقليمية وعربية وخليجية حرصت على التسامح والتآلف بين الشعوب”.وتناقش الدورة التوجهات العامة للإستراتيجية متوسطة الأجل المقبلة لمنظمة (يونسكو).وحددت الدول العربية في مشاوراتها التي تمت مطلع العام الجاري عدة مبادئ في هذا الصدد من بينها أهمية تعزيز وظيفة المنظمة في دعم القدرات البشرية والمؤسسية لأعضائها ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم.كما أكدت ضرورة منح أولوية مطلقة لحماية التراث الثقافي العربي في ضوء التهديدات غير المسبوقة التي يتعرض لها والعمل على زيادة تمثيل عدد المواقع العربية المدرجة على قوائم التراث العالمي وأهمية التوصية بالعلم المفتوح.ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية العديد من النقاط المحورية بالنسبة للعالم العربي ومنها القضية الفلسطينية.