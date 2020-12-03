بعمر 99 عاما.. هزمت كورونا وعادت لحياتها

تمكنت امرأة كرواتية مسنة، تبلغ 99 عاما، من التغلب على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بعد التقاطها العدوى، ورفعت، الخميس، إبهامها للمصورين حيث تقيم احتفالا بتماثلها للشفاء.

وخضعت مارغريتا كرانجسيك، التي تعيش في دار للمسنين في مدينة مارلوفاك في وسط البلاد، للعلاج في إحدى المستشفيات نهاية أكتوبر بعد إصابتها بفيروس كورونا، لكنها خرجت بعد 3 أسابيع.

ونقلت صحيفة “فيتشرنجي لست” عن كرانجيسك قولها: “انتهى الأمر، أشعر أني بخير الآن”.

وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير.

وقالت مديرة المنزل، ستيفيكا مليناك، إنها كانت من بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضافت لفرانس برس “مع ضعفها وكبر سنها، من المدهش حقا كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر”.

ووصفت الأمر بأنه “نبأ سار” وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس.

وسجلت كرواتيا، التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة نحو 140 ألف إصابة بـ”كوفيد- 19″ وألفي وفاة.

وخضعت مارغريتا كرانجسيك، التي تعيش في دار للمسنين في مدينة مارلوفاك في وسط البلاد، للعلاج في إحدى المستشفيات نهاية أكتوبر بعد إصابتها بفيروس كورونا، لكنها خرجت بعد 3 أسابيع.

ونقلت صحيفة “فيتشرنجي لست” عن كرانجيسك قولها: “انتهى الأمر، أشعر أني بخير الآن”.

وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير.

وقالت مديرة المنزل، ستيفيكا مليناك، إنها كانت من بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضافت لفرانس برس “مع ضعفها وكبر سنها، من المدهش حقا كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر”.

ووصفت الأمر بأنه “نبأ سار” وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس.

وسجلت كرواتيا، التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة نحو 140 ألف إصابة بـ”كوفيد- 19″ وألفي وفاة.