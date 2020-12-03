كورونا وأغنياء العالم.. فيروس أم صانع ثراء؟

في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء في العالم، خاصة بعد جائحة كورونا التي فاقمت معاناة العديد من القطاعات الاقتصادية، قفزت الثروة المجمعة لمليارديرات الولايات المتحدة بأكثر من تريليون دولار منذ بدء تفشي الفيروس مطلع 2020.

وكانت أكبر زيادة من نصيب مؤسس ورئيس شركة “تسلا” للسيارات، الملياردير إيلون ماسك، بـ111 مليار دولار لهذا العام.

وتربع مؤسس شركة أمازون العملاقة للتسوق الإلكتروني، جيف بيزوس، على قائمة الثراء في العالم بـ 182مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بـ73 مليار دولار هذا العام.

كما ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ إلى 30 مليار دولار، فيما قفزت ثروة الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إلى 15 مليار دولار.

وشهدت قائمة نادي أثرياء الولايات المتحدة دخول 47 ثريا جديدا، ليرتفع إجمالي الثروة المجمعة لمليارديرات أميركا إلى 4 تريليونات دولار.

وكانت أكبر زيادة من نصيب مؤسس ورئيس شركة “تسلا” للسيارات، الملياردير إيلون ماسك، بـ111 مليار دولار لهذا العام.

وتربع مؤسس شركة أمازون العملاقة للتسوق الإلكتروني، جيف بيزوس، على قائمة الثراء في العالم بـ 182مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بـ73 مليار دولار هذا العام.

كما ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ إلى 30 مليار دولار، فيما قفزت ثروة الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إلى 15 مليار دولار.

وشهدت قائمة نادي أثرياء الولايات المتحدة دخول 47 ثريا جديدا، ليرتفع إجمالي الثروة المجمعة لمليارديرات أميركا إلى 4 تريليونات دولار.