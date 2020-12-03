مصر.. بيانات تكشف انخفاض “معدل الفقر”

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، الخميس، إن معدل الفقر في البلاد انخفض إلى 29.7 بالمئة، في السنة المالية 2019-2020، من 32.5 بالمئة في 2017-2018.

وأضافت هالة السعيد في بيان، أن متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية ارتفع 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما ارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر مصر من 69.6 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام في 2019-2020، وفقا للبيان.

ونوه البيان أيضا إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 59.7 ألف جنيه في 2019-2020.

وأضافت هالة السعيد في بيان، أن متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية ارتفع 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما ارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر مصر من 69.6 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام في 2019-2020، وفقا للبيان.

ونوه البيان أيضا إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 59.7 ألف جنيه في 2019-2020.