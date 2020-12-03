“هيئة الشباب” تؤكد اهتمامها بدعم الشباب المتطوع ورعايتهم لخدمة المجتمع





اكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس اهتمام الهيئة بالعمل التطوعي الشبابي ودعم الشباب المتطوع ورعايتهم لتمكينهم من اداء رسالتهم النبيلة بصورة مميزة تخدم المجتمع.وقال المطيري في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق ال5 من ديسمبر سنويا ان الهيئة لديها ايمان راسخ ان توجه الشباب نحو الاعمال التطوعية الانسانية له تأثير ايجابي على صقل وتنمية شخصية الشباب وجعلهم اكثر تقبلا للعمل الجماعي فضلا عن دور التطوع المهم في تطور المجتمع.واضاف ان هذه المناسبة تعد فرصة للاحتفاء بالمتطوعين وتقدير جهودهم وتعظيم قيم التطوع التي ترتكز على التنوع والدينامكية والمساواة والتضامن والادماج بين الشباب موضحا ان الهيئة تعتمد على التطوع كأداة لبناء التماسك الوطني وتعزيز الهوية الوطنية.ولفت الى ان دور المتطوعين برز جليا هذا العام مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الكويت وجميع أنحاء العالم اذ كانوا في الصفوف الأولى وشاركوا في الكثير من الأعمال التي ساعدت على تجاوز الازمة.وذكر المطيري ان الهيئة تعاونت مع نحو ما يزيد عن 4000 متطوع عملوا مع جهات ومؤسسات الدولة المختلفة اثناء الجائحة.وافاد ان الهيئة تضع حاليا اللمسات الاخيرة لاستراتيجية جديدة للعمل التطوعي في البلاد بالشراكة مع مركز العمل التطوعي وجهات الدولة ذات الصلة بالتطوع اضافة الى القطاعين الاهلي والخاص بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة وتنظيم العمل التطوعي.وشدد على ان هذه الاستراتيجية الجديدة تستهدف تقديم الدعم والخدمات وتوفير الفرص للشباب الذي يستثمر اوقاته وجهده في خدمة مجتمعه مثمنا رعاية ودعم رئيسة المركز الشيخة امثال الاحمد الجابر الصباح لفريق صناع الاستراتيجية.وأوضح المطيري ان الهيئة لديها علاقات مباشرة مع المجاميع والفرق الشبابية وتقيم سنويا حفلا لتكريم ابرز اعمالهم الجليلة كما انها خصصت ادارة كاملة لمتابعة عملهم وتذليل اي عقبات تواجههم لاداء عملهم الانساني.وذكر ان الهيئة تسعى عبر هذا الدعم الى تشجيع المزيد من الشباب للانضمام للفرق التطوعية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع واستثمار اوقات الشباب بما يعود عليهم بالفائدة على تنمية مهاراتهم.