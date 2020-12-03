وزير الداخلية: تسخير الإمكانيات كافة لنجاح عملية الاقتراع

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح اجتماعاً أمنياً لفريق عمل الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2020، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، ووكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، والوكلاء المساعدين والمدراء العامين في وزارة الداخلية وممثلي الجهات الحكومية وقطاعات الدولة، وذلك للاطلاع على التجهيزات النهائية لتأمين سير العملية الانتخابية والتي ستجرى في الخامس من ديسمبر الجاري.ورحب الصالح بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد، موجهاً شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المؤسسة الأمنية والنجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية على اختلاف واجباتها وهو ما جسدته في التعامل مع جائحة «كورونا» وكانت موضع إشادة وتقدير على كل المستويات، مؤكداً أن رجال الأمن هم العيون الساهرة على أمن الوطن وأمان مواطنيه.واستمع وزير الداخلية إلى شرح مفصل عن التجهيزات التنظيمية والفنية والإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية من جميع القطاعات الحكومية المشاركة كما تم بحث جميع المعضلات في ما يخص الأمور الفنية.وأكد الصالح على تسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية والإدارية لاكتمال عملية الاقتراع بأطرها القانونية الصحيحة، مشيداً بقدرة أبناء الكويت والجهات المعنية على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار في كل الظروف، مشدداً على أهمية الالتزام باليقظة والجاهزية خلال عملية الاقتراع وبعدها.وشدد على تسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لكي يمارسوا حقهم في الانتخاب والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» لحماية القائمين على العملية الانتخابية والمواطنين المقترعين.وأعرب عن ارتياحه لاستعدادات جميع الجهات الحكومية التي بدأت قبل وقت كاف، مبدياً عدداً من الملاحظات والتوجيهات، استكمالاً لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.