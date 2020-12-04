“الداخلية” تضيف خدمة التعرف على مكان التصويت عن طريق الهاتف النقال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشئون القانونية، قامت بإضافة خدمة الاستعلام والإستدلال عن طريق الخدمة الهاتفية على رقم “1889888” للتبسيط والتسهيل على الإخوة الناخبين في عملية الإقتراع. وأوضحت الإدارة أن خدمة الاستدلال عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني (https://www.moi.gov.kw/main/eservices/election/voter-location ) بالإضافة إلى الاستعلام عن طريق الهاتف، حيث تمكن هذه الخدمة الناخب من التعرف على رقم القيد وإسم الجدول ومكان التصويت ورقم اللجنة وعنوان مكان التصويت.وتهيب الإدارة بالمواطنين مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة عن طريق الهاتف وكتابة الرقم المدني للاستعلام عن المعلومات المطلوب توفيراً للوقت والمجهود.