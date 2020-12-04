الفريق المكراد تفقد عدد من مراكز الإطفاء للإطلاع على استعداداتها للأمطار

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بان رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان الكراد قام بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز الاطفاء مساء أمس الخميس وذلك للاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها مراكز الاطفاء في تعاملها مع حوادث الأمطار.ونقل الفريق المكراد تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ودعمه الكامل لقوة الإطفاء العام لكي تتمكن من القيام بواجباتها المناطة فيها.واستمع الى شرح من قادة المراكز عن كيفية تعاملهم مع حوادث الأمطار التي هطلت في الأيام الماضية وخاصة التي تركزت في محافظة الجهراء وكان معظمها عبارة عن علوق مركبات في مستنقعات مياه الأمطار بالمناطق البرية وبعض المناطق السكنية وايضا غرق بعض سراديب المنازل والاجراءات التي اتبعتها الفرق لانقاذ الأشخاص العالقين وكيفية توزيع وانتشار فرق الإطفاء التي وزعت على شكل دوريات مما ادى الى سرعة الاستجابة لجميع الحوادث باوقات تعتبر قياسية رغم كثرة البلاغات في هذه الفترة.وعبر الفريق خالد المكراد عن ارتياحه لما شاهد من جهوزية تامة تنصب في حماية الأرواح والممتلكات.وشملت الجولة التفقدية مراكز الأسناد والفروسية والجهراء وادارة المركبات والمعدات.