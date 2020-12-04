«الهلال الأحمر» تدعو إلى إيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتدعم المتطوعين

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الجمعة اهمية تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تحقيق التنمية بمجتمعاتهم.وقال الساير في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف غدا السبت ان هذا اليوم مناسبة لتذكر إنجازات عام كامل حقق فيه الأبناء المتطوعون والمتطوعات ما يبعث على الفخر باعتبارهم حاضر الكويت ومستقبلها.واضاف ان اليوم العالمي للتطوع يمثل الكثير للمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بجد واجتهاد طوال الوقت ويعتبر لحظة حصاد لعام مضى مليء بالإنجازات المشرفة وآخر قادم يبشر بإنجازات أكبر وآفاق أوسع للعمل التطوعي.واشار الى ان المتطوعين والمتطوعات في الهلال الاحمر الكويتي سطروا صفحات مشرقة من البذل والعطاء متسلحين بالهمة وإنكار الذات وحب الخير.وأوضح أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل فيها العالم تكريما للعمل التطوعي والمتطوعين ولدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.ودعا الى نشر ثقافة التطوع وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي وإبراز الجهود الإنسانية التي تقوم بها جمعية الهلال الاحمر الكويتي.وذكر الساير ان اليوم العالمي للتطوع بمثابة رسالة شكر للمتطوعين على جهودهم وفرصة للمنظمات المعنية بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والدولية.