بايدن لفاوتشي: نريدك معنا.. وطلب من الأميركيين لمدة 100 يوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الخميس، إنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.

وفاوتشي عضو في خلية الأزمة، التي شكّلها البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، لكنّه تعرض لهجمات عنيفة من جانب دونالد ترامب الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة التي اودت بأكثر من 275 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأشار بايدن من جهة ثانية إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع أقنعة لمدة 100 يوم.

وقال إنه يجب “وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)”.

وفي وقت سابق، أوضح بايدن في تغريدة على “تويتر” أن اللقاح وبمجرد أن يصبح جاهزا بعد الموافقة عليه، “سنعمل أنا وكمالا هاريس على ضمان توزيعه بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أميركي”.

وقد توقع فاوتشي، هذا الأسبوع، أن يتمكن أي أميركي سليم يريد لقاحا ضد فيروس كورونا، من الذهاب إلى صيدلية والحصول عليه بحلول أبريل، لكن التحدي سيكون إقناع عدد كاف من الناس بعدم تأجيله.

“مقاومة التطعيم”

وحذر فاوتشي سابقا، مما أطلق عليه اسم “مقاومة التطعيم”، وهو امتناع نسبة عالية من السكان عن تلقي لقاح كورونا.

وأوضح أن القضاء على الجائحة يعتمد على عاملين مهمين، وهما فاعلية اللقاح، ومدى إقبال الناس عليه، من أجل تشكيل مناعة مجتمعية كاملة.

وفي حين أن اللقاح لا يزال بعيدا عن متناول غالبية الأميركيين، فإن موظفي الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، سيتمكنون من تلقي الجرعات الأولى عندما تصبح متاحة، وفق توصيات لجنة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء.

وفاوتشي عضو في خلية الأزمة، التي شكّلها البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، لكنّه تعرض لهجمات عنيفة من جانب دونالد ترامب الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة التي اودت بأكثر من 275 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأشار بايدن من جهة ثانية إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع أقنعة لمدة 100 يوم.

وقال إنه يجب “وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)”.

وفي وقت سابق، أوضح بايدن في تغريدة على “تويتر” أن اللقاح وبمجرد أن يصبح جاهزا بعد الموافقة عليه، “سنعمل أنا وكمالا هاريس على ضمان توزيعه بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أميركي”.

وقد توقع فاوتشي، هذا الأسبوع، أن يتمكن أي أميركي سليم يريد لقاحا ضد فيروس كورونا، من الذهاب إلى صيدلية والحصول عليه بحلول أبريل، لكن التحدي سيكون إقناع عدد كاف من الناس بعدم تأجيله.

“مقاومة التطعيم”

وحذر فاوتشي سابقا، مما أطلق عليه اسم “مقاومة التطعيم”، وهو امتناع نسبة عالية من السكان عن تلقي لقاح كورونا.

وأوضح أن القضاء على الجائحة يعتمد على عاملين مهمين، وهما فاعلية اللقاح، ومدى إقبال الناس عليه، من أجل تشكيل مناعة مجتمعية كاملة.

وفي حين أن اللقاح لا يزال بعيدا عن متناول غالبية الأميركيين، فإن موظفي الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، سيتمكنون من تلقي الجرعات الأولى عندما تصبح متاحة، وفق توصيات لجنة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء.